Pirlo: “Gioca Dybala, Morata ha avuto un problemino. Servirà massima attenzione” (Di sabato 1 maggio 2021) Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Udinese. Queste le parole del tecnico: “L’Udinese è una squadrato fisica composta da Giocatori con spiccate qualità tecniche, che oltre De Paul e Pereyra. Loro prendono pochi gol, si difendono bene e hanno un’organizzazione ben precisa. Ci aspetta una partita difficile, noi abbiamo un obiettivo in testa”. Sull’attacco: “Ronaldo sta bene ed è sereno. Giocherà con Dybala perché Morata non sta benissimo, ha avuto ieri un problemino al polpaccio e valuteremo oggi le sue condizioni se portarlo domani a Udine con noi”. Lei come sta? Ha parlato con la proprietà?“Io sto bene, ho parlato con la proprietà l’altro giorno quando è venuta al campo. Abbiamo fatto una chiacchierata un po’ su tutto ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Il tecnico della Juventus, Andrea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Udinese. Queste le parole del tecnico: “L’Udinese è una squadrato fisica composta datori con spiccate qualità tecniche, che oltre De Paul e Pereyra. Loro prendono pochi gol, si difendono bene e hanno un’organizzazione ben precisa. Ci aspetta una partita difficile, noi abbiamo un obiettivo in testa”. Sull’attacco: “Ronaldo sta bene ed è sereno. Giocherà conperchénon sta benissimo, haieri unal polpaccio e valuteremo oggi le sue condizioni se portarlo domani a Udine con noi”. Lei come sta? Ha parlato con la proprietà?“Io sto bene, ho parlato con la proprietà l’altro giorno quando è venuta al campo. Abbiamo fatto una chiacchierata un po’ su tutto ...

sscalcionapoli1 : Ulivieri: 'Pirlo paga una Juve senz'anima, per Gattuso annata eccezionale al Napoli, l'Inter non gioca male'… - infoitsport : Ulivieri: 'L'Inter di Conte non gioca male. Pirlo paga una Juve senz'anima. Superlega? Progetto sbagliato' - Mediagol : Ulivieri: 'Juve senz'anima, la mia su Pirlo e Superlega. L'#Inter gioca male? Rispondo così' - gazzettaGranata : Ulivieri: ‘L’Inter di Conte non gioca male. Pirlo paga una Juve senz’anima. Superlega? Progetto sbagliato’… - juve_magazine : AIAC - Ulivieri: 'Pirlo paga una Juve senz'anima, per Gattuso annata eccezionale al Napoli, l'Inter non gioca male' -