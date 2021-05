Pioli: “Senza spirito di squadra non si va da nessuna parte. Non avere avuto Ibra per tanto tempo ci ha penalizzato” (Di sabato 1 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan, Stefano Pioli ha parlato della vittoria importante contro il Benevento: “Senza spirito di squadra non si va da nessuna parte, non possiamo permetterci di non fare la corsa in più e di correre fino alla fine. Stasera ho visto cose positive”. Su Ibra: “Stiamo parlando di un campione, fa crescere il valore di una squadra e la qualità dei compagni. Non averlo avuto per tanto tempo ci ha penalizzato, ora l’importante è che stia bene. Ora era difficile a livello mentale, le due sconfitte le avevamo subite ed è normale che sia così. Abbiamo reagito, la squadra maturerà e crescerà molto. Io credo che spesso non dare ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Milan, Stefanoha parlato della vittoria importante contro il Benevento: “dinon si va da, non possiamo permetterci di non fare la corsa in più e di correre fino alla fine. Stasera ho visto cose positive”. Su: “Stiamo parlando di un campione, fa crescere il valore di unae la qualità dei compagni. Non averloperci ha, ora l’importante è che stia bene. Ora era difficile a livello mentale, le due sconfitte le avevamo subite ed è normale che sia così. Abbiamo reagito, lamaturerà e crescerà molto. Io credo che spesso non dare ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Senza spirito di squadra non si va da nessuna parte, stasera ho visto buone situazioni' - RibaltaRossoner : Pioli ?? @DAZN_IT ?? 'Senza spirito di squadra non si va da nessuna parte, non possiamo permetterci di non fare la c… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Senza spirito di squadra non si va da nessuna parte, stasera ho visto buone situazioni' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Senza spirito di squadra non si va da nessuna parte, stasera ho visto buone situazioni' - apetrazzuolo : MILAN - Pioli: 'Senza spirito di squadra non si va da nessuna parte, stasera ho visto buone situazioni' -