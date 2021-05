Oroscopo Acquario, domani 2 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di sabato 1 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 2 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario. Un’altra domenica leggermente travagliata si configura all’orizzonte per voi amici dell’Acquario. Mercurio, il Sole, Venere e Urano sono dissonanti, ma fortunatamente poco potenti nei vostri piani astrali, limitando il loro influsso a qualche fastidioso inciampo sulle questioni di poco conto della vostra giornata. In famiglia potreste essere interessati da un piccolo litigio, che però dovrebbe concludersi piuttosto velocemente non lasciando grandi malumori in chi ne ha preso parte. ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 1 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 2? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’. Un’altra domenica leggermente travagliata si configura all’orizzonte per voi amici dell’. Mercurio, il Sole, Venere e Urano sono dissonanti, matamente poco potenti nei vostri piani astrali, limitando il loro influsso a qualche fastidioso inciampo sulle questioni di poco conto della vostra giornata. In famiglia potreste essere interessati da un piccolo litigio, che però dovrebbe concludersi piuttosto velocemente non lasciando grandi malumori in chi ne ha preso parte. ...

