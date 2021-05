Milan, Maldini: «Rinnovi in secondo piano, ora raggiungiamo la Champions» (Di sabato 1 maggio 2021) Paolo Maldini ha parlato prima della gara contro il Benevento: le parole su Zlatan Ibrahimovic e sui Rinnovi in ballo Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Benevento. IBRAHIMOVIC – «È anche ipotizzabile che un giocatore del genere possa avere qualche infortunio in più, ma se guardiamo il suo impatto con numeri, gol e personalità è normale che sia mancato». Rinnovi – «Per i Rinnovi dipende dalla Champions? Sono discorsi importanti. In questo momento passano in secondo piano, in primo piano c’è chiudere il cerchio e raggiungere l’obiettivo che inseguiamo da tanti mesi». CONTINUA A LEGGERE SU MilanNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Paoloha parlato prima della gara contro il Benevento: le parole su Zlatan Ibrahimovic e suiin ballo Paoloha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Benevento. IBRAHIMOVIC – «È anche ipotizzabile che un giocatore del genere possa avere qualche infortunio in più, ma se guardiamo il suo impatto con numeri, gol e personalità è normale che sia mancato».– «Per idipende dalla? Sono discorsi importanti. In questo momento passano in, in primoc’è chiudere il cerchio e raggiungere l’obiettivo che inseguiamo da tanti mesi». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

capuanogio : Uno dei due è il #Milan... #LazioMilan #Maldini #Donnarumma - gilnar76 : Maldini: «I rinnovi passano in secondo piano, Ibra ci è mancato» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - OracoloRNit : ??? #Milan, #Maldini a #DAZN: 'Rinnovi legati alla #ChampionsLeague? Sono discorsi importanti. In questo momento pas… - andreafabris96 : ??? #Milan, Paolo #Maldini ???? a #DAZN: 'Rinnovi legati alla #ChampionsLeague? Sono discorsi importanti. In questo mo… - andreafabris96 : ??? #Milan, Paolo #Maldini ???? a #DAZN: '#Ibrahimovic? È anche ipotizzabile che un giocatore del genere possa avere q… -