Malika Ayane | chi è | età | carriera | canzoni | Instagram | figli | fidanzato | ex marito

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 1 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche, pronta a raccontarsi tra musica e famiglia!: chi è, età,è nata a Milano il 31 gennaio del 1984 ed è una nota cantautrice e violoncellista. Ha cantato per diversi anni nel coro delle voci bianche del teatro della Scala di Milano e ha collaborato per diversi spot pubblicitari prima di firmare nel 2007 un contratto discografico.ha partecipato cinque volte al Festival di Sanremo e durante la sua brillanteha vinto numerosi riconoscimenti. Ma non solo musica nella sua vita. Nel 2012, infatti, si è avvicinata alla recitazione e nel 2016 ha ...