LIVE Tuffi | Coppa del Mondo in DIRETTA | Bertocchi-Pellacani quinte dopo le prime due rotazioni

Leggi su oasport

(Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.25: Italia quintaledue: Cina, Gbr, Germania, Canada, Italia, Russia la classifica. Iniziano iliberi 9.24: Non perfetto il tuffo delle cinesi che totalizzano comunque 49.80 e sonocon 99.60 9.23: Bene il rovesciato delle canadesi: 46.80 per un totale di 94.20, sono terze 9.23: Non bene l’ingresso in acqua delle russe che totalizzano 45.60 e restano dietro alle italiane con 93 9.22: Molto bene le britanniche che con 48.60 sui portano in testa con 96 punti 9.21: Abbondanti entrambe le statunitensi che si fermano a 43.20 per un totale di 91.20 9.20: Buon tuffo delle azzurre che totalizzano 46.20 e sono seconde con 93.60 ma soprattutto totalizzano 12 punti più delle eliminatorie! 9.19: Qualche ...