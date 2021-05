LIVE MotoGP, GP Spagna in DIRETTA: 14° Marquez, 17° Valentino Rossi. Ora la Q2 (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 DI OGGI 14.35 SEMAFORO VERDE! Iniziate le qualifiche 2! 15 minuti per definire la griglia di partenza del GP di Spagna! 14.33 Attenzione anche alla mina vagante Zarco, sebbene il francese non abbia convinto sin qui a Jerez con la Ducati Pramac. 14.32 Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo sono i due grandi favoriti per la pole, con Vinales e Morbidelli un gradino sotto. 14.31 Alle 14.35 scatterà la Q2, che durerà 15 minuti. 14.30 Domani Marc Marquez partirà 14°, Valentino Rossi 17°. 14.29 Valentino Rossi ha chiuso a ben 0.999 da Morbidelli. In pratica un secondo. 14.27 3° Pol Espargarò a 0.491, primo degli esclusi. 4° Marc ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3 E QUALIFICHE DI F1 DI OGGI 14.35 SEMAFORO VERDE! Iniziate le qualifiche 2! 15 minuti per definire la griglia di partenza del GP di! 14.33 Attenzione anche alla mina vagante Zarco, sebbene il francese non abbia convinto sin qui a Jerez con la Ducati Pramac. 14.32 Francesco Bagnaia e Fabio Quartararo sono i due grandi favoriti per la pole, con Vinales e Morbidelli un gradino sotto. 14.31 Alle 14.35 scatterà la Q2, che durerà 15 minuti. 14.30 Domani Marcpartirà 14°,17°. 14.29ha chiuso a ben 0.999 da Morbidelli. In pratica un secondo. 14.27 3° Pol Espargarò a 0.491, primo degli esclusi. 4° Marc ...

SkySportMotoGP : ? Yamaha si conferma prima delle qualifiche (?? #FP4) ? Diverse cadute nel finale del turno Il LIVE delle QP ?… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Spagna in DIRETTA: anche Morbidelli nella Q1! Tolto il tempo delle FP3 - #MotoGP #Spagna #DIRETTA:… - kwaku_kitt : RT @SkySportMotoGP: ? Yamaha si conferma prima delle qualifiche (?? #FP4) ? Diverse cadute nel finale del turno Il LIVE delle QP ? https://t… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ???????? Franky va in Q2 con un super giro (?? #Q1) ? Niente Q2 per #MM93, fuori anche @polespargaro e @ValeYellow46 Il LI… - SkySportMotoGP : ???????? Franky va in Q2 con un super giro (?? #Q1) ? Niente Q2 per #MM93, fuori anche @polespargaro e @ValeYellow46 I… -