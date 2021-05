Lavoratori del turismo in piazza a Roma: “1 maggio? Quest’anno per noi è una giornata triste. Viviamo una crisi nera, senza alcuna garanzia” (Di sabato 1 maggio 2021) Primo maggio festa dei Lavoratori. Ma sono tanti quelli che, in questo secondo anno di pandemia, vivono nell’incertezza. I Lavoratori del comparto turistico stanno subendo sulla loro pelle una crisi iniziata a febbraio dell’anno scorso e che prosegue fino a oggi. Per questo guide turistiche, tour operator ma anche autisti di Ncc e proprietari di bus si sono uniti per un presidio in piazza dell’Esquilino a Roma. “È crisi nera” commenta lapidario Stefano Donghi, tra gli organizzatori della manifestazione e rappresentante del Movimento turismo Cultura Trasparenza e Legalità. Anche se dal 26 aprile i musei hanno riaperto al pubblico, nelle regioni in zona gialla il comparto non è mai ripartito. “C’è qualche singolo turista o qualche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Primofesta dei. Ma sono tanti quelli che, in questo secondo anno di pandemia, vivono nell’incertezza. Idel comparto turistico stanno subendo sulla loro pelle unainiziata a febbraio dell’anno scorso e che prosegue fino a oggi. Per questo guide turistiche, tour operator ma anche autisti di Ncc e proprietari di bus si sono uniti per un presidio indell’Esquilino a. “È” commenta lapidario Stefano Donghi, tra gli organizzatori della manifestazione e rappresentante del MovimentoCultura Trasparenza e Legalità. Anche se dal 26 aprile i musei hanno riaperto al pubblico, nelle regioni in zona gialla il comparto non è mai ripartito. “C’è qualche singolo turista o qualche ...

