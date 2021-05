Laura Torrisi ricoverata in ospedale: “Malattia subdola”, ecco di cosa si tratta (FOTO) (Di sabato 1 maggio 2021) In queste ore, Laura Torrisi ha pubblicato un post su Instagram in cui si è mostrata all’interno di un ospedale. L’attrice ha raccontato che credeva di essere finalmente uscita da questo incubo, che è cominciato lo scorso anno, ma purtroppo non è stato così. La protagonista, infatti, dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica a causa di L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 1 maggio 2021) In queste ore,ha pubblicato un post su Instagram in cui si è mostrata all’interno di un. L’attrice ha raccontato che credeva di essere finalmente uscita da questo incubo, che è cominciato lo scorso anno, ma purtroppo non è stato così. La protagonista, infatti, dovrà sottoporsi ad un’operazione chirurgica a causa di L'articolo proviene da KontroKultura.

infoitcultura : Leonardo Pieraccioni, la figlia Martina da Laura Torrisi: poi l'amore con la sosia della ex - infoitcultura : Laura Torrisi di nuovo in sala operatoria, la malattia è tornata (Foto) - infoitcultura : Laura Torrisi: perseguitata dalla malattia | Ricoverata d’urgenza - lore944 : RT @tweetnewsit: Laura Torrisi di nuovo ricoverata in ospedale: combatte con l’endometriosi - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Laura Torrisi di nuovo ricoverata in ospedale: combatte con l’endometriosi -