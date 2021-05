La figlia di Eros Ramazzotti ha attaccato i due conduttori di Felicissima Sera

saponetta15 : la figlia di eros ramazzotti su due conduttori tv che ieri sera han parlato contro il politicamente corretto glbt.… - 07LG19VMIR : - ashcoltami : @annoiatoh24 Figlia di Michelle ed Eros - isaidparkour : E comunque l'unica cosa infelice che ho sentito ieri è stata la battuta di Eros sulla madre di sua figlia. Però su… - laDonnainBici : @xyouresogolden_ Mi vedi? WoooW.. Se Eros Ramazzotti ha detto quella frase vuol dire che poteva.. Ma no.. scommetto… -

Ultime Notizie dalla rete : figlia Eros

Il loro discorso non è piaciuto nemmeno ad Aurora Ramazzotti , ladie Michelle Hunziker , che su Twitter ha espresso tutto il suo disappunto. "Del Debbio sempre più nervoso". La ...Ladi Michelle Hunziker critica i due comici. Non solo Stefania Orlando , anche Aurora Ramazzotti ha criticato il siparietto di Pio e Amedeo sulle "parole proibite". Ladiha spiegato come mai la tesi dei due comici non regge. A mio parere il più grosso scivolone i due comici l'hanno fatto quando hanno dichiarato che il Pride non ha più senso di esistere (...L'influencer e inviata delle iene Aurora Ramazzotti sui social ha attaccato Pio e Amedeo dichiarando che pronunciare certe parole fa male.La figlia di Michelle Hunziker ha fatto una scioccante confessione riguardo la sua esperienza con il tradimento.