iPhone 12 viola già in offerta? Sì grazie agli “Apple Weekend” (Di sabato 1 maggio 2021) iPhone 12 nella nuova colorazione viola già in offerta? Già, proprio così, perchè la catena di elettrodomestici MediaWorld ha deciso di mettere in sconto ad un buon prezzo l’ultima colorazione presentata dalla Apple, appunto quella viola, mostrata ufficialmente durante il keynote dello scorso 20 di aprile. iPhone 12 viola in offerta da MediaWorldLa promozione rientra nell’”Apple Weekend”, una serie di sconti che come è facilmente intuibile riguarderanno appunto alcuni prodotti dell’azienda di Cupertino, e che dureranno fino alla giornata di domani, domenica 2 maggio 2021. Non potranno mancano anche gli iPad, i MacBook, gli Apple Watch e via discorrendo, ma come detto sopra, fra i pezzi pregiati ... Leggi su computermagazine (Di sabato 1 maggio 2021)12 nella nuova colorazionegià in? Già, proprio così, perchè la catena di elettrodomestici MediaWorld ha deciso di mettere in sconto ad un buon prezzo l’ultima colorazione presentata dalla, appunto quella, mostrata ufficialmente durante il keynote dello scorso 20 di aprile.12inda MediaWorldLa promozione rientra nell’””, una serie di sconti che come è facilmente intuibile riguarderanno appunto alcuni prodotti dell’azienda di Cupertino, e che dureranno fino alla giornata di domani, domenica 2 maggio 2021. Non potranno mancano anche gli iPad, i MacBook, gliWatch e via discorrendo, ma come detto sopra, fra i pezzi pregiati ...

