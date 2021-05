GF Vip 5, Giulia Salemi si confessa (Di sabato 1 maggio 2021) Giulia Salemi questa settimana ha rilasciato un paio di interviste dove ha parlato di amore e di lavoro. Al quotidiano Il Tempo ha raccontato di Pierpaolo Pretelli e di come vive la storia, infatti, dopo aver confessato di aver passato numerosi momenti difficili, oggi è stracontenta della sua relazione con il bel calabrese. Ecco cos’ha detto. Le parole di Giulia Salemi “La storia con Pierpaolo – spiega Giulia Salemi – è nata sotto le telecamere nella Casa del Grande Fratello quindi da una parte mi fa piacere parlare di lui, ma dall’altra voglio anche difendere la nostra relazione. E quindi non esagero. L’esercito Prelemi è comunque fantastico e posso solo ringraziarlo ogni giorno. Ho finalmente trovato un uomo che mi comprende e mi ama per quello che sono. Siamo uno il ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 maggio 2021)questa settimana ha rilasciato un paio di interviste dove ha parlato di amore e di lavoro. Al quotidiano Il Tempo ha raccontato di Pierpaolo Pretelli e di come vive la storia, infatti, dopo averto di aver passato numerosi momenti difficili, oggi è stracontenta della sua relazione con il bel calabrese. Ecco cos’ha detto. Le parole di“La storia con Pierpaolo – spiega– è nata sotto le telecamere nella Casa del Grande Fratello quindi da una parte mi fa piacere parlare di lui, ma dall’altra voglio anche difendere la nostra relazione. E quindi non esagero. L’esercito Prelemi è comunque fantastico e posso solo ringraziarlo ogni giorno. Ho finalmente trovato un uomo che mi comprende e mi ama per quello che sono. Siamo uno il ...

giulia86041584 : RT @ladywhiteblue: “Io c’è l’ho già un nome.. è Cristiano!” Con Giulia che: “No aspetta, forse non hai capito Ciccia.” “Ho capito benissim… - danitrash77 : Fai un confronto veloce tra la Giulia di Pechino Express con la Giulia di oggi, non c’è altro da dire e poi non c…… - dt_il : @giuliasenzanome Va be dai, non è solo questione di numeri. Il fandom di Giulia è seriamente invasato in una grandi… - GG_VIP_xoxo : Maria pure tu però gli insulti li tiri eh ..... che poi le bimbe incolpano Giulia .... #amici20 - olliver2013 : RT @dayliasupporter: Comunque, sarà che al GF non hanno valorizzato abbastanza il loro rapporto, ma penso che la complicità tra Giulia e Da… -