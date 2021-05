Ecco 'New Pokemon Snap', il videogame ispirato al classico del 2000 per i 25 anni di Pokémon (Di sabato 1 maggio 2021) New Pokémon Snap è molto più che un nuovo videogioco ispirato ai Pokémon. Sono trascorsi ben 25 anni dall'esordio dei Pokémon in Giappone con Pocket Monsters (nelle versioni Rosso e Verde, a cui poco ... Leggi su leggo (Di sabato 1 maggio 2021) Newè molto più che un nuovo videogiocoai. Sono trascorsi ben 25dall'esordio deiin Giappone con Pocket Monsters (nelle versioni Rosso e Verde, a cui poco ...

Advertising

WeCinema : ‘West side story’: ecco il primo trailer del film di #StevenSpielberg. Tratto da una sceneggiatura del vincitore de… - CorpinarrAzione : E DA NEW YORK È TUTTO. A VOI LA LINEA!: dibattito e confronto sulle differenze tra Italia e USA sulle tematiche LGB… - verbanonews : New post: Concertone del Primo Maggio 2021: ecco la line up - brandnude1 : RT @WeCinema: ‘West side story’: ecco il primo trailer del film di #StevenSpielberg. Tratto da una sceneggiatura del vincitore del Premio P… - CinguettaTV : @IoPierpaolo Ecco perché mio fratello si è sposato con un uomo a New York?? -