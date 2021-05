DIRETTA MotoGP, GP Spagna LIVE: Bagnaia prova il passo gara nelle FP3, obiettivo Q2 per Rossi (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.31 In tema di vittorie consecutive, il primato è di 3, traguardo raggiunto da tre differenti piloti. Il primo capace di firmare l’hat-trick è stato Kenny Roberts Sr. (1979, 1980 e 1982, in quanto nel 1981 la classe regina non corse in Spagna). Dopodiché l’impresa è riuscita ad Alex Crivillé (1997, 1998, 1999) e Valentino Rossi (2001, 2002, 2003). 9.28 GP Spagna – VITTORIE TOP CLASS 7 – Rossi Valentino (ITA) 4 – DOOHAN Michael (AUS) 3 – ROBERTS Kenny Sr. (USA) 3 – CRIVILLE Alex (SPA) 3 – PEDROSA Dani (SPA) 3 – LORENZO Jorge (SPA) 3 – MARQUEZ Marc (SPA) 9.25 Oltre al Dottore, vi sono solo altri due uomini attualmente in attività ad aver già vinto il GP di Spagna. Parliamo di Marc Marquez, che ha primeggiato in 3 occasioni ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.31 In tema di vittorie consecutive, il primato è di 3, traguardo raggiunto da tre differenti piloti. Il primo capace di firmare l’hat-trick è stato Kenny Roberts Sr. (1979, 1980 e 1982, in quanto nel 1981 la classe regina non corse in). Dopodiché l’impresa è riuscita ad Alex Crivillé (1997, 1998, 1999) e Valentino(2001, 2002, 2003). 9.28 GP– VITTORIE TOP CLASS 7 –Valentino (ITA) 4 – DOOHAN Michael (AUS) 3 – ROBERTS Kenny Sr. (USA) 3 – CRIVILLE Alex (SPA) 3 – PEDROSA Dani (SPA) 3 – LORENZO Jorge (SPA) 3 – MARQUEZ Marc (SPA) 9.25 Oltre al Dottore, vi sono solo altri due uomini attualmente in attività ad aver già vinto il GP di. Parliamo di Marc Marquez, che ha primeggiato in 3 occasioni ...

