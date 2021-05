Curling | Mondiali Calgary 2021 | Italia ancora sconfitta | la Russia passa 8-5

(Di domenica 2 maggio 2021) Arriva la terzain altrettanti incontri per l’aidifemminile in corso di svolgimento a, in Canada. Nel primo match della seconda giornata le Azzurre Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei ed Elena Dami sono state battute dalla(Alina Kovaleva, Julia Portunova, Galina Arsenkina, Ekaterina Kuzmina) con il punteggio di 8-5. Un risultato che permette invece alle russe di proseguire imbattute il loro cammino nella competizione. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE: RISULTATI E CLASSIFICHE La partenza del match era stata anche buona per l’, avanti 3-1 dopo i primi tre end. La svolta in negativo è però arrivata nel quarto e nel sesto end, ...

Il programma di Italia - Russia , valevole per ifemminili 2021 diin corso di svolgimento a Calgary, in Canada. Le azzurre tornano in scena dopo la prima giornata, che le ha viste affrontare Repubblica Ceca e Svizzera. Nella stessa ...: partita con il sasso giusto la difesa del titolo iridato conquistato dalla Svizzera a Silkeborg nel 2019. Ai Campionatinella bolla di Calgary le rossocrociate guidate dalla skip ...Curling, Mondiali femminili Calgary 2021: terza sconfitta in altrettanti incontri per l'Italia, che cede alla Russia con il punteggio di 8-5 ...Seconda sconfitta consecutiva per l'Italia ai Mondiali femminili di curling in corso di svolgimento a Calgary (Canada). Le azzurre hanno perso in maniera netta contro la Svizzera col punteggio di 9-2.