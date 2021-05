(Di domenica 2 maggio 2021) Maurizio, senatore e componente dell'ufficio di presidenza di Forza Italiacon urgenza unad'su Csm e, dopo le voci e i documenti su cupole e protezioni: «Prima ancora di decreti e codicilli il parlamento deve approvare subito, già la settimana prossima, la nostra proposta di istituzione di unadisu Csm e. Ladeve essere operativa entro il mese di maggio. Il fango che travolge delle istituzioni essenziali come il Csm e lafa vacillare la Repubblica» L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Csm: Gasparri chiede commissione inchiesta «per ripristinare l’onore della magistratura» -

Ultime Notizie dalla rete : Csm Gasparri

Reggionline

Dossieraggio dentro il: indagata funzionaria La bomba è esplosa alqualche settimana fa. Un manipolo di finanzieri spedito dalla Procura di Roma si è presentato a ...- libera offesa......il supremo garante della Costituzione è anche il numero uno del, e alla Ministra della Giustizia. Per fortuna nostra e delle istituzioni si chiamano Sergio Mattarella e Marta Cartabia'.. ...ROMA – Maurizio Gasparri, senatore e componente dell’ufficio di presidenza di Forza Italia, chiede con urgenza una commissione d’inchiesta su Csm e magistratura, dopo le voci e i documenti su cupole e ...REGGIO EMILIA – Chiamata a raccolta e in presenza per iscritti e simpatizzanti di Forza Italia all’Hotel Remilia a Reggio, con l’obiettivo di una riorganizzazione del partito del centrodestra che oggi ...