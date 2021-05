Coronavirus Lazio: in discesa positivi, ricoveri e decessi. “Ieri record di somministrazioni con oltre 43 mila vaccini” (Di sabato 1 maggio 2021) “Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (-170) e oltre 26 mila antigenici per un totale di oltre 43 mila test, si registrano 1.069 casi positivi (-82), 13 i decessi (-13) e +2.457 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 500. La campagna vaccinale del Lazio è un modello ‘maratona’. Ieri record di somministrazioni con oltre 43 mila vaccini in un solo giorno e la complessa macchina vaccinale non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 maggio 2021) “Oggi su17tamponi nel(-170) e26antigenici per un totale di43test, si registrano 1.069 casi(-82), 13 i(-13) e +2.457 i guariti. Diminuiscono i casi, i, ie le terapie intensive. Il rapporto trae tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 500. La campagna vaccinale delè un modello ‘maratona’.dicon43in un solo giorno e la complessa macchina vaccinale non ...

