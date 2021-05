Concerto Primo Maggio Roma: Claudio Capéo, chi è il cantante francese (Di sabato 1 maggio 2021) Anticipazioni sul Concerto del Primo Maggio a Roma: Claudio Capéo, chi è il cantante francese sul palco con Gianna Nannini. (screenshot video)francese dell’Alto Reno, classe 1985, Claudio Capéo, il cui vero nome è Claudio Ruccolo, è un cantante e fisarmonicista le cui origini italiane sono ben evidenti. Diventato noto al grande pubblico partecipando alla quinta stagione di The Voice, sale sul palco del Primo Maggio di Roma duettando con la rockstar Gianna Nannini, con cui ha già collaborato in questo periodo. Ti potrebbe interessare anche questo articolo –> Concerto ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 maggio 2021) Anticipazioni suldel, chi è ilsul palco con Gianna Nannini. (screenshot video)dell’Alto Reno, classe 1985,, il cui vero nome èRuccolo, è une fisarmonicista le cui origini italiane sono ben evidenti. Diventato noto al grande pubblico partecipando alla quinta stagione di The Voice, sale sul palco deldiduettando con la rockstar Gianna Nannini, con cui ha già collaborato in questo periodo. Ti potrebbe interessare anche questo articolo –>...

