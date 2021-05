Cavese-Avellino | le probabili formazioni

(Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Un solo risultato a disposizione per l’di Piero Braglia: la vittoria. Ultimi novanta minuti della regular season per la truppa irpina che affronterà, questa sera, al “Lamberti” la retrocessa. Il tutto mentre l’orecchio sarà rivolto al match tra del Catanzaro che ospita il Monopoli, ma anche Vis Pesaro–Südtirol. La prima rientra in ottica secondo posto, ovviamente in caso di passo falso, la seconda per chiudere come migliore terza dei tre gironi. Conferma per il 3-5-2, ma non sono escluse novità di formazione. Davanti a Forte, la linea difensiva sarà composta da Ciancio e Illanes. Al centro si rinnoverà il ballottaggio tra Miceli e Dossena. Rizzo a destra, Tito a sinistra sulle fasce. Al centro Aloi torna dalla squalifica agirà insieme a D’Angelo e Carriero. In attacco spazio ...

. Sono 19 i calciatori convocati da Piero Braglia per, valida per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C . Nell'elenco, oltre al terzo portiere Leoni , per scelta tecnica, e all'infortunato Luigi Silvestri , non .... Nella premessa c'è un paradosso. Per chiudere al secondo posto in classifica, all'potrebbe bastare anche un pareggio, al 'Simonetta Lamberti' , contro la, qualora il Monopoli sbancasse il 'Ceravolo' battendo il Catanzaro . Ma guai, ovviamente, per i biancoverdi, a ...Un solo risultato a disposizione per l'Avellino di Piero Braglia: la vittoria. Ultimi novanta minuti della regular season per la truppa irpina ...Sarà anche una partita pro forma ma Cavese-Avellino nasconde comunque delle motivazioni. I padroni di casa, matematicamente retrocessi la scorsa domenica, ci tengono ad onorare la gara, così come hann ...