Ascolti Tv 30 aprile: Pio e Amedeo boom (4,3 milioni con Ramazzotti e Bova). Tiene Conti (3,7 mln con Leotta, Tatangelo, Pieraccioni). Nuzzi batte Crozza

Ascolti, trend: buona puntata difensiva di Carlo Conti con Pieraccioni e Leotta, ma stravincono col record Pio e Amedeo che all'ultima puntata partono tardi schierando Ramazzotti in avvio (dopo De Filippi e Totti/Baglioni). Grande equilibrio dietro i primi, bene Nuzzi e Crozza, ma anche Zoro

Italia decisamente più 'aperta' di prima, in avvio di ultimo week end a cavallo tra due mesi, con quello che ne consegue per la tv. Tornava Carlo Conti con Top 10 su Rai1, pronto a scontrarsi con Pio e Amedeo, in pista con la terza puntata di Felicissima Sera in prima serata su Canale 5. Il resto della griglia – venerdì 30 aprile – era bene assortito: su Rai2 c'era il telefilm Ncis e poi Blue Bloods e su Rai3 il ...

