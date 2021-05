Adriana Volpe fuori da Tv8 | colpa dei bassi ascolti? Ecco cosa farà adesso

(Di sabato 1 maggio 2021)chiude la sua esperienza a Ogni Mattina. Il programma di attualità e intrattenimento in diretta tutte le mattine su Tv8 si appresta a terminare la sua stagione, ma molto probabilmente non ne avrà delle nuove. Il nuovo format proposto non ha avuto il successo sperato, soprattutto dopo l’addio di Alessio Viola, che curava … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Adriana Volpe

, rinata al Grande Fratello Vip dopo i problemi avuti in Rai con Giancarlo Magalli, archiviata l'esperienza nel reality ? che fu costretta ad abbandonare in seguito al ricovero in ...Un format che prometteva di essere diverso da tutti gli altri programmi mattutini delle reti concorrenti; purtroppo però sembra che il programma di, trasmesso su tv8, dal titolo ' Ogni ...Non sono passati inosservati i bassi ascolti di Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe che si aggira sullo 0,5% – 0,8% di share.Non ha per nulla convinto il format di Tv8 condotto da Adriana Volpe. Finita la stagione televisiva il programma "Ogni Mattina" verrà cancellato dal palinsesto, mentre il futuro della Volpe sembra ess ...