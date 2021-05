A Helsinki manifestazione contro le misure anti - Covid | 50 arrestati

(Di sabato 1 maggio 2021) Tnon si rendono conto: una cinquna di persone sono state arrestate durante una, in Finlandia, organizzata per protestareleadottate dal governo per ...

Una cinquantina di persone sono state arrestate durante una manifestazione, in Finlandia, organizzata per protestare contro le misure adottate dal governo per combattere il Covid-19. La manifestazione, che ha riunito fino a 300 persone nel centro della capitale finlandese, è stata dispersa dalla polizia. Nel paese vietati i raduni con oltre 6 persone.