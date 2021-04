Zangrillo: “La cura più efficace contro il Covid? Il medico di famiglia” (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr – La cura più efficace contro il Covid è il “medico di famiglia”. Parola di Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano. “La terapia più efficace contro il coronavirus Sars-CoV-2? Si chiama medico di medicina generale“, dice Zangrillo all’Adnkronos. Secondo il primario del San Raffaele il ruolo del medico di famiglia è infatti “fondamentale, prioritario”. Dunque “spero che a questa figura sia riservato un ruolo di grande responsabilità e prestigio nelle sfide che in futuro la medicina ci proporrà”, afferma Zangrillo. Cogliendo poi l’occasione per lanciare una proposta specifica: “La Medicina ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr – Lapiùilè il “di”. Parola di Alberto, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano. “La terapia piùil coronavirus Sars-CoV-2? Si chiamadi medicina generale“, diceall’Adnkronos. Secondo il primario del San Raffaele il ruolo deldiè infatti “fondamentale, prioritario”. Dunque “spero che a questa figura sia riservato un ruolo di grande responsabilità e prestigio nelle sfide che in futuro la medicina ci proporrà”, afferma. Cogliendo poi l’occasione per lanciare una proposta specifica: “La Medicina ...

