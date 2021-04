Whirlpool | operaia | “700 giorni lotta | siamo stufi di parole”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto"Oggi sono esattamente 700diancora in strada perchèdelle". E' quanto afferma Italia Orofino,delladi Napoli commentando la nuova protesta di oggi. "Da un lato c'è un'azienda che, nonostante i volumi in crescita, continua con il suo atteggiamento assurdo a tenere chiusi i cancelli. Dall'altro un governo che deve tutelare i cittadini e non accompagnare l azienda". "L accordo – conclude – è stato firmato in sede ministeriale con il Governo? E allora il Governo si faccia garante e richiami l'azienda alle sue responsabilità".