Variante indiana, volo Delhi - Roma: 23 positivi. Estesi divieti e quarantena (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo i due casi in Veneto, ne sono stati trovati altrettanti in Friuli Venezia Giulia mentre l'Istituto Koch ne ha rilevati ventidue in Germania. L'Italia e l'Europa ora tremano per la diffusione ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo i due casi in Veneto, ne sono stati trovati altrettanti in Friuli Venezia Giulia mentre l'Istituto Koch ne ha rilevati ventidue in Germania. L'Italia e l'Europa ora tremano per la diffusione ...

Advertising

RobertoBurioni : Non c'entra la variante indiana (di cui sappiamo poco) quanto la diffusione incontrollata del virus in India. Giust… - repubblica : Variante indiana, verso la zona rossa a Sabaudia. Screening di massa nella comunità sikh, positivo il 20% dei testa… - repubblica : ?? Variante indiana Covid, positivi 23 dei passeggeri atterrati ieri a Roma da Delhi. 'Almeno due super spreader a b… - emanueleph : RT @AmbrosinoSalva3: Senza parole da - De51Fra : Ora la parola in voga tra i virologi è 'SEMBRA' 'sembra efficace anche contro....' 'sembra copra per 6 mesi' 'sembr… -