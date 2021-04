Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Forte Litigio tra Giacomo e Carolina! (Di venerdì 30 aprile 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Giacomo ha dei dubbi sul comportamento di Carolina e di conseguenza i due si scontrano. Intanto Sara si dimostra categorica con Biagio… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è tornati a parlare di Biagio e Sara, ma al centro dell’attenzione sono stati anche Giacomo e Carolina. Si è poi presentata al parterre maschile una nuova dama. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Sara conferma la sua decisione! La Puntata si apre con Biagio e Sara, che già stavano discutendo alla fine della Puntata precedente. Sara racconta di ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 30 aprile 2021)diha dei dubbi sul comportamento di Carolina e di conseguenza i due si scontrano. Intanto Sara si dimostra categorica con Biagio… Nellaquotidiana disi è tornati a parlare di Biagio e Sara, ma al centro dell’attenzione sono stati anchee Carolina. Si è poi presentata al parterre maschile una nuova dama. Ecco che cosa è successo nelladidi: Sara conferma la sua decisione! Lasi apre con Biagio e Sara, che già stavano discutendo alla fine dellaprecedente. Sara racconta di ...

Advertising

robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - LegaSalvini : ?? Maria Giovanna Maglie: 'Murgia insultata al supermercato? Certo, perché lei l'attacco al generale Figliuolo, e a… - matteosalvinimi : Il padre Beppe #Grillo non lo commento, il politico Beppe Grillo invece sì: vergogna!!! Ancora più vergognoso il si… - mannaggia_lola : RT @giuliasenzanome: ‘Amici è diventato Uomini e Donne, non ce la faccio più’ cit. Amici gli anni scorsi: #Amicispoiler #amici20 #amemici2… - Razzarara101 : RT @NymphoKyka: ????donne, ragazze, uomini, mariti, fidanzati, amanti... incollate qui sotto o mandatemi i talloni delle vostre donne?? http… -