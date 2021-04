Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 30 04 21

(Di venerdì 30 aprile 2021) Certo che a Giacomo Czerny Carolina Ronca deve piacere tanto, eh. Ma proprio tanto tanto. Mi duole ammetterlo, ma dopo ladi oggi m’è parso decisamente evidente, ecco. Perché una così incredibilmente teatrale, egocentrica e capricciosa per riuscire a sopportarla ti deve DAVVERO piacere parecchio. Chiunque altro alla ventordicesima sceneggiata da drama queen chissà dove l’avrebbe già spedita. E se mi duole ammetterlo è perché tra le sue corteggiatrici a parer mio non c’è proprio paragone. Da nessun punto di vista, proprio. Giacomo ha davanti a sé una come Martina Grado che – nonostante le balle girino comprensibilmente anche a lei, quando lo vede aggrovigliato alla Ronca – sta continuando per la sua strada, dimostrandogli il suo interesse e facendosi conoscere per quella che è, senza perdere tempo in inutili pantomime acppa follower. Ma che ...

La quasi totalità dellene era fuori, nei campi i lavori erano svolti in regime di servitù dove non si vendevano ore di lavoro ma, gli aristocratici e i nobili non lavoravano e ...Spread the love Gemma Galgani ha effettuato alcune dichiarazioni al magazine di. Come reagirà Tina Cipollari? Continuano gli infuocati battibecchi tra Gemma Galgani , una delle dame più conosciute die Tina , opinionista dal carattere forte che non ...L'annuncio sui social, ecco il nuovo singolo del cantante dei Blue, Lee Ryan, e dell'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte ...Ursula Bennardo, uno dei volti più amati del trono over di Uomini e Donne, si è raccontata a Più Donna, parlando di Sossio Aruta e del loro rapporto passato e presente. I due, ...