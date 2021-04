Unisannio | ecco i nuovi rappresentanti degli studenti | sono 38 gli eletti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti38 ie delle studentesse in casa. Siederanno nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di Corso di Studio, nel Comitato di Ateneo per lo Sport, nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo fino al 2022. Le elezioni con procedura e-voting sisvolte il 26, 27 e 28 aprile. Alta l’affluenza al voto rispetto alle precedenti consultazioni. Circa il 40%aventi diritto ha espresso la sua preferenza. L’Università del Sannio ringrazia la rappresentanza uscente per iI contributo di idee e proposte alla governance, nella certezza che l’esperienza maturata sarà utile per la vita e la prossima carriera lavorativa. Molto dinamica ...