Tucano Urbano presenta Airscud | la nuova giacca con airbag integratoHDblog it

Advertising

chevida : RT @gigibeltrame: Tucano Urbano presenta Airscud, la nuova giacca con airbag integrato #digilosofia - gigibeltrame : Tucano Urbano presenta Airscud, la nuova giacca con airbag integrato #digilosofia - HDblog : Tucano Urbano presenta Airscud, la nuova giacca con airbag integrato - detikoto : #MostPopuler Jaket Airbag Ini Disapa Tucano Urbano Airscud - VickoTrader : RT @detikoto: Jaket Airbag Ini Disapa Tucano Urbano Airscud -

Ultime Notizie dalla rete : Tucano Urbano

Red-Live

Il suo nome è Airscud e nasce dall'estro congiunto di due note realtà del settore,, marchio meneghino di abbigliamento motociclistico, e la francese In&Motion Airbag , azienda ...Un airbag pensato per i motociclisti e che 'impara' da solo. Si chiama Airscud ed è prodotto dail dispositivo per la sicurezza di chi si muove su due ruote e con servizi e con funzioni di sicurezza che si aggiornano e migliorano di giorno in giorno. Il concetto alla base di ...Arriva un nuovo Airbag indossabile che prende la forma, a seconda delle esigenze, di un gilet o di una giacca da moto ...ROMA - Si chiama Airscud ed è un airbag per i motociclisti dotato di funzioni di sicurezza che si aggiornano e migliorano di giorno in giorno. Prodotto da Tucano Urbano, ha come concetto di base quell ...