Superbonus | i condomini potranno usufruirne per tutto il 2022 senza dover completare il 60% dei lavori entro giugno Le novità

Il Fatto Quotidiano

più semplice per ie eventuali risparmi della misura che andranno alla proroga. Sono alcune delle novità sull'incentivo al 110% per le ristrutturazioni green e antisismiche ...La novit pi importante contenuta nel decreto Semplificazioni la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023 . Stessa sorte anche per le scadenze che riguardano gli interventi nei(esteso al 30 giugno 2024 a condizione che a fine dicembre 2023 sia stato completato almeno il 60% dei lavori) e nelle case popolariSuperbonus più semplice per i condomini e eventuali risparmi della misura che andranno alla proroga. Sono alcune delle novità sull'incentivo al 110% per le ristrutturazioni green e antisismiche conten ...(Teleborsa) - Si amplia la platea del Superbonus 110%. Secondo quanto si legge in una bozza del dl Semplificazioni per quanto riguarda la parte di competenza del ministero della Transizione ecologica ...