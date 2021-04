Suarez, le chat tra i docenti: «E’ una frode gigantesca, non parla una parola di italiano» (Di venerdì 30 aprile 2021) Sul Corriere dell’Umbria nuove indiscrezioni sull’inchiesta per l’esame farsa di Suarez per avere la cittadinanza italiana (e andare alla Juventus). Tra i messaggi finiti agli atti, ce n’è uno di Anna Maria Ciaravola, coordinatrice dei corsi dell’Istituto di cultura italiana a Barcellona che, parlando con il professore del suo stesso istituto, Luciano Scatolini, incaricato in un primo momento di fare un corso intensivo di italiano al calciatore, dice: «E’ una frode gigantesca, primo perché non parla una parola di italiano». Il corso intensivo non fu mai tenuto, ma al telefono i due docenti parlano della conoscenza della lingua da parte dell’uruguaiano dopo aver parlato con lui al ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 aprile 2021) Sul Corriere dell’Umbria nuove indiscrezioni sull’inchiesta per l’esame farsa diper avere la cittadinanza italiana (e andare alla Juventus). Tra i messaggi finiti agli atti, ce n’è uno di Anna Maria Ciaravola, coordinatrice dei corsi dell’Istituto di cultura italiana a Barcellona che,ndo con il professore del suo stesso istituto, Luciano Scatolini, incaricato in un primo momento di fare un corso intensivo dial calciatore, dice: «E’ una, primo perché nonunadi». Il corso intensivo non fu mai tenuto, ma al telefono i dueno della conoscenza della lingua da parte dell’uruguaiano dopo averto con lui al ...

Advertising

napolista : #Suarez, le chat tra i docenti: «E’ una frode gigantesca, non parla una parola di italiano» Sul Corriere dell’Umbri… - ClaudioAgos : RT @speriamocmlcavo: Ma #Cantone non prova neppure un po' di vergogna per i verbali, le chat WhatsApp e ora addirittura i video integralmen… - speriamocmlcavo : Ma #Cantone non prova neppure un po' di vergogna per i verbali, le chat WhatsApp e ora addirittura i video integral… - Amo_J_72 : @NonSoloJuve Quindi Cantone ha messo in piedi tutta questa sceneggiata per non fare tesserare Suarez ad ottobre o d… - MGBasolu : RT @mirkonicolino: #Cantone aveva promesso massima ermeticità, invece da Perugia oggi finiscono sui giornali persino chat private di #Parat… -