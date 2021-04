Advertising

lifestyleblogit : Startup: a Milano arriva Blok, delivery che porta la spesa in 10 minuti e assume rider - - startup_italia : Il 10 maggio una nuova tappa dell'Innovation Journey. Rimarremo a Milano e andremo all'ACIN, centro che ha eguali… - doctorsinitaly : RT @B4iBocconi: ??03/05??- Appuntamento con #GiveBackToMilan, l'iniziativa di @DoctorsinItaly, #startup accelerata da #bocconi4innovation, e… - B4iBocconi : ??03/05??- Appuntamento con #GiveBackToMilan, l'iniziativa di @DoctorsinItaly, #startup accelerata da… -

Ultime Notizie dalla rete : Startup Milano

Yahoo Finanza

... l'evento vanta il patrocinio del Comune di, e verrà trasmesso in streaming attraverso una ... di Miroglio Group; Céline Delaugère, ex modella internazionale e oggi a capo di unache si ...... manager, i vertici dell'Università e i rappresentanti della Fondazione- Cortina 2026. L'... di cui potranno beneficiareed imprese trentine. Il progetto di università territoriale trova ...Rider e magazzinieri assunti, bici elettriche per le consegne e magazzini di quartiere: ecco il delivery di nuova generazione ...Nata su iniziativa di due ex-manager di Glovo, Uber e Deliveroo, Blok ambisce però ad essere molto più di un nuovo servizio di spesa a domicilio; la startup, infatti, punta ...