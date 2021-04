Silvio Berlusconi è ancora ricoverato: “Strascichi del Covid” (Di venerdì 30 aprile 2021) Silvio Berlusconi è ricoverato da oltre 22 giorni a causa di alcuni “Strascichi del Covid”, a cui era risultato positivo a fine settembre. Silvio Berlusconi si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano a causa di “Strascichi del Covid”. Il processo Ruby Ter è stato sospeso fino a quando l’ex premier non potrà lasciare l’ospedale, e intanto il suo legale ha fatto sapere a La Repubblica: “Sulle sue condizioni mi limito a dire che è ancora ospedalizzato non fatemi dire altro”. E ancora: “Penso che a nessuno di noi possa fare piacere essere ricoverato da tre settimane”. Silvio Berlusconi ricoverato per gli ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 30 aprile 2021)da oltre 22 giorni a causa di alcuni “del”, a cui era risultato positivo a fine settembre.si trovaall’ospedale San Raffaele di Milano a causa di “del”. Il processo Ruby Ter è stato sospeso fino a quando l’ex premier non potrà lasciare l’ospedale, e intanto il suo legale ha fatto sapere a La Repubblica: “Sulle sue condizioni mi limito a dire che èospedalizzato non fatemi dire altro”. E: “Penso che a nessuno di noi possa fare piacere essereda tre settimane”.per gli ...

