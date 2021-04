Sabrina Salerno | avete mai visto la sua casa? Ecco dove vive

Leggi su ck12

(Di venerdì 30 aprile 2021), mostra la suasemplice e di classe, proprio per amore della musica la donna si è trasferita in Veneto nonostante sia originaria di Genova., scopriamo la suadolce e semplice proprio come lei (Twitter)La cantantecon suo marito Enrico Monti e suo figlio, Luca Maria, il quale è nato nel 2004, l’arredamento della suaè semplice e classico, proprio come piace essere alla cantante. Sui social ci sono diverse fotoche l’attrice ha scattato all’interno dell’abitazione, cercando di mostrarla ai suoi fan. La sua cucina si presenta in uno stile classico, riesce a risplendere con diversi mobili e maioliche bianche, le quali rendono l’ambiente più piacevole. Inoltre la ...