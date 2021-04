Returnal, l'esclusiva PS5 dai 'risultati spettacolari' secondo l'analisi di Digital Foundry (Di venerdì 30 aprile 2021) Returnal è ora disponibile su PlayStation 5 e il gioco ha raccolto molti elogi nelle prime recensioni (qui potete dare uno sguardo alla nostra). Ora però anche Digital Foundry dice la sua e analizza per filo e per segno la nuova fatica di Housemarque. secondo quanto riportato, il titolo sulla console next-gen di Sony gira principalmente a 60 fps anche in zone dove ci sono molti effetti particellari, con lievissimi cali tra i 50 ed i 60 fps in alcune sessioni di gioco che però non vanno ad inficiare il gameplay generale. Returnal opera ad una risoluzione di base relativamente bassa, tuttavia gli sviluppatori utilizzano alcune tecniche per aumentare la qualità dell'immagine: il gioco gira prima a 1440p, poi infine a 2160p in modalità checkerboard. Come annunciato da Sony, Returnal ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 aprile 2021)è ora disponibile su PlayStation 5 e il gioco ha raccolto molti elogi nelle prime recensioni (qui potete dare uno sguardo alla nostra). Ora però anchedice la sua e analizza per filo e per segno la nuova fatica di Housemarque.quanto riportato, il titolo sulla console next-gen di Sony gira principalmente a 60 fps anche in zone dove ci sono molti effetti particellari, con lievissimi cali tra i 50 ed i 60 fps in alcune sessioni di gioco che però non vanno ad inficiare il gameplay generale.opera ad una risoluzione di base relativamente bassa, tuttavia gli sviluppatori utilizzano alcune tecniche per aumentare la qualità dell'immagine: il gioco gira prima a 1440p, poi infine a 2160p in modalità checkerboard. Come annunciato da Sony,...

