Ranieri: «Speravo in una Roma ancora in corsa per la qualificazione, invece venderà cara la pelle» (Di venerdì 30 aprile 2021) Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro la Roma in programma domenica. “Non è ancora tempo di bilanci, le somme le tireremo a campionato concluso. Ma non voglio che la squadra pensi che il compito sia finito, nonostante la salvezza: sto spingendo i ragazzi come un martello pneumatico per arrivare a 52 punti”. Sulla Roma: “Non mi aspettavo questo risultato, Speravo di ricevere una Roma ancora in corsa per la qualificazione. invece affronteremo una squadra vogliosa di riscatto che venderà cara la pelle”. Dopo la Roma, per la Samp, ci sarà l’appuntamento con l’Inter: “Due partite belle, ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 aprile 2021) Il tecnico della Sampdoria, Claudio, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro lain programma domenica. “Non ètempo di bilanci, le somme le tireremo a campionato concluso. Ma non voglio che la squadra pensi che il compito sia finito, nonostante la salvezza: sto spingendo i ragazzi come un martello pneumatico per arrivare a 52 punti”. Sulla: “Non mi aspettavo questo risultato,di ricevere unainper laaffronteremo una squadra vogliosa di riscatto chela”. Dopo la, per la Samp, ci sarà l’appuntamento con l’Inter: “Due partite belle, ...

