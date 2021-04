Prove libere Portimao: analisi passo gara della Ferrari (Di venerdì 30 aprile 2021) Si sono appena concluse le prime due sessioni delle Prove libere a Portimao. Le Ferrari hanno dimostrato di poter essere competitive anche in vista del gran premio portoghese. PL2 Gp Portogallo: Hamilton davanti ma Verstappen c’è Prove libere Portimao: la Ferrari può puntare al podio? In occasione della seconda sessione di Prove libere, la Ferrari ha potuto testare il suo passo gara. Bisogna specificare però che Carlos Sainz ha avuto un vantaggio rispetto al monegasco Leclerc. L’ex pilota della McLaren, nelle PL2 ha utilizzato un nuovo fondo che la scuderia ha voluto provare sul tracciato portoghese. Il nuovo fondo è un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) Si sono appena concluse le prime due sessioni delle. Lehanno dimostrato di poter essere competitive anche in vista del gran premio portoghese. PL2 Gp Portogallo: Hamilton davanti ma Verstappen c’è: lapuò puntare al podio? In occasioneseconda sessione di, laha potuto testare il suo. Bisogna specificare però che Carlos Sainz ha avuto un vantaggio rispetto al monegasco Leclerc. L’ex pilotaMcLaren, nelle PL2 ha utilizzato un nuovo fondo che la scuderia ha voluto provare sul tracciato portoghese. Il nuovo fondo è un ...

Ultime Notizie dalla rete : Prove libere F1 Gp del Portogallo: Hamilton vola nelle libere. Sainz quarto. I tempi Lewis Hamilton mette la firma sulla seconda sessione di prove libere di Formula Uno a Portimao, valide per il Gp del Portogallo . Il campione della Mercedes con il tempo di 1'19''837 è davanti alla Red Bull di Max Verstappen di 143 millesimi. Terzo il ...

Hamilton il più veloce nelle seconde libere in Portogallo Lewis Hamilton è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo di Formula 1 . Sul circuito di Portimao, l'inglese della Mercedes ha realizzato il giro veloce nelle FP2, iniziate con 10 minuti di ritardo a causa di un ...

F1, GP Portogallo: Hamilton il più veloce nelle Libere 2 a Portimao. Quarto Sainz Sky Sport Valentino Rossi, amaro sfogo: "Così non sono felice" Il centauro di Tavullia parla dopo le libere di Jerez: è finito ventesimo e ventunesimo e non riesce a ritrovarsi sulla moto.

VIDEO Moto3, GP Spagna: gli highlights delle prove libere Cala il sipario sulla prima giornata in pista a Jerez de la Frontera per i giovani protagonisti della Moto3. Dopo le prove libere del Gran Premio di Spagna al comando della graduatoria combinata c'è l ...

