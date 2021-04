Primo maggio 2021, IREN: “Negli ultimi 15 mesi assunte quasi 800 persone, il 50% under 30” (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Dal Primo gennaio 2020 al 31 marzo 2021 sono state assunte all’interno del Gruppo IREN 788 persone. I nuovi dipendenti, sommati al personale acquisito a seguito delle operazioni societarie portate a termine Negli ultimi mesi, hanno portato ad oltre 8.700 il numero complessivo dei dipendenti IREN in Italia. È quanto sottolinea il Gruppo evidenziando, in un periodo storico pesantemente condizionato dall’emergenza sanitaria, il proprio contributo alla crescita dell’occupazione nei territori in cui opera. Circa il 50% dei 788 nuovi assunti – stando ai dati diffusi da IREN in occasione del Primo maggio – ha meno di trent’anni. Circa il 25% dei dipendenti del Gruppo sono ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Dalgennaio 2020 al 31 marzosono stateall’interno del Gruppo788. I nuovi dipendenti, sommati al personale acquisito a seguito delle operazioni societarie portate a termine, hanno portato ad oltre 8.700 il numero complessivo dei dipendentiin Italia. È quanto sottolinea il Gruppo evidenziando, in un periodo storico pesantemente condizionato dall’emergenza sanitaria, il proprio contributo alla crescita dell’occupazione nei territori in cui opera. Circa il 50% dei 788 nuovi assunti – stando ai dati diffusi dain occasione del– ha meno di trent’anni. Circa il 25% dei dipendenti del Gruppo sono ...

