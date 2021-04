Offerta Sky agli abbonati Calcio: dal 1° luglio al 30 settembre visione gratis (Di venerdì 30 aprile 2021) Ottime notizie per gli abbonati a Sky Calcio, che dal 1° luglio al 30 settembre potranno usufruire del pacchetto totalmente gratis. Sky ha infatti reso noto che per tre mesi azzererà il costo del suddetto pacchetto deducendo la cifra di 15,20€ dal canone mensile dell’abbonamento. L’ampia Offerta di Sky non si ferma neppure d’estate e comprende Euro 2020, in programma dall’11 giugno al 11 luglio, il meglio dei motori con i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, le NBA Finals e tanti tornei di tennis tra cui Wimbledon. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) Ottime notizie per glia Sky, che dal 1°al 30potranno usufruire del pacchetto totalmente. Sky ha infatti reso noto che per tre mesi azzererà il costo del suddetto pacchetto deducendo la cifra di 15,20€ dal canone mensile dell’abbonamento. L’ampiadi Sky non si ferma neppure d’estate e comprende Euro 2020, in programma dall’11 giugno al 11, il meglio dei motori con i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, le NBA Finals e tanti tornei di tennis tra cui Wimbledon. SportFace.

