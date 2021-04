New York City chiuderà la centrale nucleare (Di venerdì 30 aprile 2021) La centrale nucleare situata a nord di New York City, l’Indian Point Energy Center, chiuderà definitivamente. L’impianto era responsabile della generazione di circa un quarto dell’energia elettrica utilizzata dalla città di New York e nella valle del fiume Hudson. ? Dopo una lunga battaglia sul suo destino, la centrale Leggi su periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) Lasituata a nord di New, l’Indian Point Energy Center,definitivamente. L’impianto era responsabile della generazione di circa un quarto dell’energia elettrica utilizzata dalla città di Newe nella valle del fiume Hudson. ? Dopo una lunga battaglia sul suo destino, la

