MotoGP, Marc Marquez: “Mi manca la resistenza, non la forza. Seguirò una strategia diversa rispetto a Portimao” (Di venerdì 30 aprile 2021) A Jerez de la Frontera, Marc Marquez ha mandato in archivio una giornata di venerdì non semplicissima. Il ventottenne spagnolo aveva cominciato la mattinata in maniera incoraggiante, realizzando il terzo tempo nella FP1, seppur mostrando una certa incostanza nelle prestazioni sul long-run. Il pomeriggio, invece, è stato decisamente meno positivo. L’iberico è stato l’unico pilota a non migliorare la propria prestazione cronometrica, rinunciando a effettuare il time attack. In questo modo, il sei volte Campione del Mondo della classe regina è scivolato al sedicesimo posto nella classifica combinata. Ecco il bilancio tracciato dal diretto interessato con i media. “Sicuramente uno dei temi forti del weekend è di tornare alla curva 3. La prima volta l’ho affrontata con cautela, ci ho messo due o tre tornate a prenderla come si dovrebbe. Questa mattina mi ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) A Jerez de la Frontera,ha mandato in archivio una giornata di venerdì non semplicissima. Il ventottenne spagnolo aveva cominciato la mattinata in maniera incoraggiante, realizzando il terzo tempo nella FP1, seppur mostrando una certa incostanza nelle prestazioni sul long-run. Il pomeriggio, invece, è stato decisamente meno positivo. L’iberico è stato l’unico pilota a non migliorare la propria prestazione cronometrica, rinunciando a effettuare il time attack. In questo modo, il sei volte Campione del Mondo della classe regina è scivolato al sedicesimo posto nella classifica combinata. Ecco il bilancio tracciato dal diretto interessato con i media. “Sicuramente uno dei temi forti del weekend è di tornare alla curva 3. La prima volta l’ho affrontata con cautela, ci ho messo due o tre tornate a prenderla come si dovrebbe. Questa mattina mi ...

Advertising

Moto_it : Marc Marquez, Aleix Espargarò, Joan Mir e altri hanno raccontato il loro rapporto con i social dopo che Maverick Vi… - RyotaMarquez041 : @MotoGP Nonono!! Marc only!! - alanana02 : @MotoGP @PeccoBagnaia @FabioQ20 @AleixEspargaro Prediction : Fabio, Marc, Maverick, Pecco, Zarco, Morbi - Teo_Gaud : Ecco la classifica combinata. Marc Marquez è stato l'unico a non aver migliorato il crono in FP2. Tanta difficoltà… - gponedotcom : FP2: Bagnaia comanda a Jerez davanti a Quartararo. Sprofonda Rossi, 21°: Terzo tempo per l'Aprilia di Aleix Esparga… -