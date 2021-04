Mediaset: prese di beneficio in Borsa ( - 2%) dopo corsa (Di venerdì 30 aprile 2021) Seduta di raffreddamento per Mediaset in Piazza Affari: il titolo del Biscione, anche in attesa di novità sull'ipotesi di accordo con Vivendi, perde il 2,7% a 2,67 euro dopo aver toccato un minimo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) Seduta di raffreddamento perin Piazza Affari: il titolo del Biscione, anche in attesa di novità sull'ipotesi di accordo con Vivendi, perde il 2,7% a 2,67 euroaver toccato un minimo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset prese Borsa: Europa debole con incertezze Covid, Milano - 0,63% A pesare Eni ( - 2%) dopo i conti, le prese di beneficio su Stm ( - 2,8%) e fuori dalle blue chip di Mediaset ( - 3%). Sempre in testa Tim (+3,14%) con l'offerta di Cdp sul 10% di Open Fiber. Fronte ...

Mediaset: prese di beneficio in Borsa ( - 2%) dopo corsa Dopo la corsa di oltre l'8% di mercoledì e del 6% di ieri, su Mediaset molto più contenuti gli scambi: a metà giornata sono passati di mano circa un milione e mezzo di 'pezzi' rispetto agli oltre 8 ...

