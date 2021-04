"Ma non è possibile!". Cecilia Rodriguez confonde Moser con l'ex Monte. Disastro all'Isola, lo sconcerto del fidanzato (Di venerdì 30 aprile 2021) Cecilia Rodriguez è stata una delle protagoniste dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi. La sua presenza in studio in concomitanza dello sbarco di Ignazio Moser in Honduras ha praticamente mosso più interesse di gran parte del cast, che finora si è rivelato la vera pecca di questa edizione: fare l'Isola senza i famosi è davvero dura, e infatti gli ascolti stanno andando sempre più in calando. Le parti migliori del reality di Canale 5 finora sono state la conduzione di Ilary Blasi e gli ospiti in studio. In particolare la Rodriguez si è resa protagonista di una gaffe proprio davanti al suo amato: dopo averlo avvertito che a ogni sua azione ci sarà sempre una conseguenza e quindi è bene che faccia il bravo, Cecilia ha partecipato al gioco ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021)è stata una delle protagoniste dell'ultima puntata dell'dei Famosi. La sua presenza in studio in concomitanza dello sbarco di Ignazioin Honduras ha praticamente mosso più interesse di gran parte del cast, che finora si è rivelato la vera pecca di questa edizione: fare l'senza i famosi è davvero dura, e infatti gli ascolti stanno andando sempre più in calando. Le parti migliori del reality di Canale 5 finora sono state la conduzione di Ilary Blasi e gli ospiti in studio. In particolare lasi è resa protagonista di una gaffe proprio davanti al suo amato: dopo averlo avvertito che a ogni sua azione ci sarà sempre una conseguenza e quindi è bene che faccia il bravo,ha partecipato al gioco ...

