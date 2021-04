Le guerre pacioccone contro la variante indiana Il corsivo di Pennisi

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 aprile 2021) Basta sfogliare, neanche leggere con cura, il New York International, Le Monde e Frankfurter Allgemeine Zeitung per avere una sensazione di quanto sia grave ladel Covid-19: pagine e pagine su ospedali al collasso, mancanza di ossigeno, corpi che vengono bruciati in strada per carenza di forni crematori o luoghi per sepoltura. Da inorridire e da pensare a nuovi lockdown di ciò che è stato appena riaperto.un virus che si diffonde tanto rapidamente ed uccide tanto velocemente ci vuole quella che viene chiamata “la guerra totale”. Gli italiani, quindi, hanno accolto con gioia la notizia che il ministro della Salute Speranza aveva firmato, proprio mentre in Parlamento si votava una mozione di sfiduciadi lui, un’ordinanza con cui si bloccavano voli dall’India e per l’India. Sempre possibili ...