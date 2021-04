La domanda di molti | come avvertire la presenza di Dio?

(Di venerdì 30 aprile 2021) Pregaresempre, in ogni luogo, perché lui è presente ovunque e ci ascolta. Ma è sempre così? Il dubbio di un fedele. “è presente in cielo, in terra e in ogni luogo”, ci dice la Chiesa. Ma non tutti ne sono certi e si pongono delle domande. Un sacerdote risponde con precisione al L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

enricoruggeri : Una domanda ai miei (molti) amici di sinistra: come conciliate le vostre (antiche?) battaglie su diritti, libertà,… - StevenT_Who : @morphtojade Eh bella domanda...è a lui che deve piacere la casa! Diciamo che la cosa che forse fa storcere il naso… - La7tv : #lariachetira Elsa #Fornero: 'I diritti ai quali corrisponde spesa pubblica implicano una domanda, chi paga per que… - dome75219305 : @Moonlightshad1 Domanda : ma sanno leggere ? Io nutro molti dubbi ... - davidefigoli : RT @Curini: La facilità con cui molti sono pronti a rinunciare a fette importanti della propria #libertà senza porsi qualche ragionevole do… -

Ultime Notizie dalla rete : domanda molti

Orizzonte Scuola

Cashback o non Cashback? È lache aleggia tra le notizie sul Recovery Plan . E a porsela probabilmente sono anche icittadini che hanno aderito all'iniziativa e magari stanno concorrendo alla classifica del ...I bambini sono il nostro futuro, si dice, ma se nascessero metà umani e metà animali? Lasorge spontanea guardando il trailer di 'Sweet Tooth' , la serie TV fantasy che uscirà in ...fatto...L’industria tech e dell’auto sempre più in difficoltà per la carenza di microprocessori. Bmw, Ford, Honda costrette e ridurre la produzione ...Essere indietro rispetto a sè stessi. Ecco in estrema sintesi il libro di Marco Senaldi, appena uscito nelle librerie e che tratta la nostra curiosità umana come generatrice di riflessioni e come rifl ...