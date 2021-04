Israele | 44 persone muoiono schiacciate nella calca durante una festa religiosa

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tel Aviv - Una fuga di massauna celebrazioneha causato una strage in: è di almeno 44 morti e oltre 150 feriti - di cui una ventina in gravi condizioni - , infatti, il ...

Advertising

fattoquotidiano : Israele, tragedia a un raduno religioso ebraico con 100mila persone: almeno 44 morti e 150 feriti - cronachedi : Israele, crollo durante la celebrazione religiosa: nella calca morte almeno 44 persone - sferulla : L’assurda morte di oltre 40 persone nel nord di Israele. Impensabile, soprattutto in questo periodo storico - zazoomblog : Decine di persone sono morte in Israele durante una festa religiosa - #Decine #persone #morte #Israele - Ticinonline : Calca al raduno religioso, muoiono 44 persone #israele -

Ultime Notizie dalla rete : Israele persone

Sono almeno 44 leche hanno perso la vita e 150 quelle che sono rimaste ferite a causa di una calca che si è creata durante l'evento religioso di Lag b'Omer al Monte Meron, in. Tra le vittime ci sono ......invece dei tradizionali falò. Quelli che si accendono per celebrare la festa di Lag Ba Omer trasformatasi in tragedia. La mezzanotte è passata da poco: Sono centinaia di migliaia le...Le radio locali stanno trasmettendo appelli di cittadini in cui si chiedono informazioni sui propri cari dispersi. Nella calca – testimoniano foto che circolano sui media e sui social – sono andati sm ...Alcune persone sarebbero scivolate dalle gradinate trascinando con loro altri partecipanti e innescando una fuga di massa in cui a decine sono rimasti schiacciati ...