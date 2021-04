Il sondaggio – Scuole aperte d’estate: 8 alunni su 10 non andranno (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLe Scuole aperte a partire dalla fine delle lezioni, a giugno, sembrano non riscontrare il favore degli studenti ma neppure dei docenti e dei genitori. A rivelarlo sono tre diversi sondaggi effettuati da addetti del settore. Secondo il sondaggio della rivista La tecnica della scuola, che ha coinvolto 4.447 partecipanti, infatti, il Piano Estate sembra non interessare a ben l’80% dei lettori, suddivisi tra docenti (67,1%), genitori (22,9%), studenti (7,8%) e personale Ata (1,5%). Più di tutti non vuole essere coinvolta la categoria degli insegnanti: addirittura l’87,7% dei docenti ha detto di non volere partecipare alle attività, contro appena il 7,5% dei Sì. Ma anche tra i genitori non sembra esserci un interesse altissimo: solo il 23,3%, uno su quattro, sembrerebbe orientato a far frequentare le attività ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLea partire dalla fine delle lezioni, a giugno, sembrano non riscontrare il favore degli studenti ma neppure dei docenti e dei genitori. A rivelarlo sono tre diversi sondaggi effettuati da addetti del settore. Secondo ildella rivista La tecnica della scuola, che ha coinvolto 4.447 partecipanti, infatti, il Piano Estate sembra non interessare a ben l’80% dei lettori, suddivisi tra docenti (67,1%), genitori (22,9%), studenti (7,8%) e personale Ata (1,5%). Più di tutti non vuole essere coinvolta la categoria degli insegnanti: addirittura l’87,7% dei docenti ha detto di non volere partecipare alle attività, contro appena il 7,5% dei Sì. Ma anche tra i genitori non sembra esserci un interesse altissimo: solo il 23,3%, uno su quattro, sembrerebbe orientato a far frequentare le attività ...

Advertising

anteprima24 : ** Il sondaggio - #Scuole aperte d'#Estate: 8 #Alunni su 10 non andranno ** - dadamarini1 : RT @ultimenotizie: La scuola d'estate potrebbe essere un flop ancora prima di cominciare. A farlo capire chiaramente sono proprio i ragazzi… - aranciaverde : RT @ultimenotizie: La scuola d'estate potrebbe essere un flop ancora prima di cominciare. A farlo capire chiaramente sono proprio i ragazzi… - ultimenotizie : La scuola d'estate potrebbe essere un flop ancora prima di cominciare. A farlo capire chiaramente sono proprio i ra… - willydst : RT @orizzontescuola: Scuole aperte d’estate, il piano del Ministero non piace: oltre il 70% non intende partecipare alle attività [ESITO SO… -