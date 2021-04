Il Primo Maggio “non è festa”: insorgono i lavoratori, previste mobilitazioni in tutta Italia (Di venerdì 30 aprile 2021) Domani è il Primo Maggio, la festa dei lavoratori, ma la Cgil ammonisce o semplicemente ricorda: “Non è festa, tra saracinesche che si abbassano e fabbriche che rischiano la chiusura”. Se non sarà festa, il Primo Maggio sarà un giorno di forte mobilitazione dei lavoratori, tra presidi ed eventi online, come pandemia impone. LEGGI ANCHE=> Tensione a Montecitorio: durante la protesta dei venditori ambulanti infiltrati di Casa Pound aizzano violenza Le prospettive di una crisi endemica La Camera del lavoro milanese, la più grande organizzazione sindacale, chiama a unità i lavoratori sotto lo slogan provocatorio “non è festa”: infatti “solo nel 2020, 100 mila persone hanno perso il ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 30 aprile 2021) Domani è il, ladei, ma la Cgil ammonisce o semplicemente ricorda: “Non è, tra saracinesche che si abbassano e fabbriche che rischiano la chiusura”. Se non sarà, ilsarà un giorno di forte mobilitazione dei, tra presidi ed eventi online, come pandemia impone. LEGGI ANCHE=> Tensione a Montecitorio: durante la protesta dei venditori ambulanti infiltrati di Casa Pound aizzano violenza Le prospettive di una crisi endemica La Camera del lavoro milanese, la più grande organizzazione sindacale, chiama a unità isotto lo slogan provocatorio “non è”: infatti “solo nel 2020, 100 mila persone hanno perso il ...

