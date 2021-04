Il dramma di Natalia Paragoni | “Ho perso il bambino | dolore immenso”

(Di venerdì 30 aprile 2021)ha confessato il suo: in passato la web influencer ha subito una perdita di gravidanza. A Diva e Donnaha voluto raccontare dettagli e retroscena del suo primo libro, La vita secondo Naty, e per questo ha ripercorso alcuni dei momenti più difficili della sua vita: da una relazione tossica al bullismo, passando per la dislessia e un aborto. La fidanzata di Andrea Zelletta ha confessato di essere rimasta incinta giovanissima e di averildopo poco tempo: “Quando sono rimasta incinta ero felice, ma avevo i paraocchi, non conoscevo bene il mio compagno, ero impulsiva e immatura”, ha dichiarato, e ancora: “Purtroppo hoil, è stato un...

Per la prima volta Natalia Paragoni ha confessato che in passato avrebbe avuto un aborto: la fidanzata di Andrea Zelletta all'epoca aveva solamente 20 anni ma sarebbe stata entusiasta di avere un bamb ...