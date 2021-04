Il caso Gilles Rocca all’Isola: perchè non si ritira? (Di venerdì 30 aprile 2021) Gilles Rocca è arrivato alla canna del gas come si sul dire in questi casi. E’ stanco, il suo fisico sta risentendo di questo mese di completo digiuno ( del resto se non si accettano le prove, non si mangia caro Gilles). I suoi compagni all’Isola dei famosi 2021 lo descrivono come una persona nervosa sin dal sorgere del sole e dicono che questo cambiamento c’è stato soprattutto nelle ultime due settimane. In realtà a noi a casa la sua arroganza e una tracotanza inspiegabili, erano arrivate già dal primo giorno. Ne sa bene qualcosa Elisa Isoardi che aveva messo subito una bella etichetta sulla testa del suo ex compagno di danza a Ballando con le stelle. Immaginiamo che per arrivare tutti a dire che si rischia anche qualcosa di cui si potrebbe sentire, siamo andati ben oltre quello che abbiamo visto anche in diretta. E ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 aprile 2021)è arrivato alla canna del gas come si sul dire in questi casi. E’ stanco, il suo fisico sta risentendo di questo mese di completo digiuno ( del resto se non si accettano le prove, non si mangia caro). I suoi compagnidei famosi 2021 lo descrivono come una persona nervosa sin dal sorgere del sole e dicono che questo cambiamento c’è stato soprattutto nelle ultime due settimane. In realtà a noi a casa la sua arroganza e una tracotanza inspiegabili, erano arrivate già dal primo giorno. Ne sa bene qualcosa Elisa Isoardi che aveva messo subito una bella etichetta sulla testa del suo ex compagno di danza a Ballando con le stelle. Immaginiamo che per arrivare tutti a dire che si rischia anche qualcosa di cui si potrebbe sentire, siamo andati ben oltre quello che abbiamo visto anche in diretta. E ...

Advertising

sharonapolitano : RT @_ItsRossJ: Ma Angela Melillo con quale faccia di bronzo nega l’evidenza? La volta scorsa per combinazione tutti votano Myrea e questa v… - Methamorphose30 : RT @_ItsRossJ: Ma Angela Melillo con quale faccia di bronzo nega l’evidenza? La volta scorsa per combinazione tutti votano Myrea e questa v… - _ItsRossJ : Ma Angela Melillo con quale faccia di bronzo nega l’evidenza? La volta scorsa per combinazione tutti votano Myrea e… - _Delilah__ : @DeliaPortone Ma l'avessi paragonata sul serio vi avrei pure capito guarda, dato che neanche io sopporto Gilles. Ma… - Meteora_xoxo : Penso che non siamo tutti sempre d'accordo con Tommaso sempre sempre, per esempio a me non mi sta simpatica Emanuel… -